Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено двох і поранено трьох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Водяного - з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Пищевик - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- поблизу Чермалика - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:
- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Майорська - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 8 липня двох окупантів знищено і трьох поранено.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Широкиного зі стрілецької зброї.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.