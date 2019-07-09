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09.07.19 07:34

Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено двох і поранено трьох терористів, - штаб

8 липня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено двох і поранено трьох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Водяного - з артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- околиці Красногорівки - з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Пищевик - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- поблизу Чермалика - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Південного - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Майорська - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 8 липня двох окупантів знищено і трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Широкиного зі стрілецької зброї.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено двох і поранено трьох терористів, - штаб 01
Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, знищено двох і поранено трьох терористів, - штаб 02

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