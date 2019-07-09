Розмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков

Про це Разумков сказав у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я казав і кажу, що поки в нас є окуповані території на Сході, поки в нас є анексований Крим, я під час ефірів використовуватиму російську мову - щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". В мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською мовою", - розповів політик.

При цьому він зазначив, що державну мову треба, безумовно, захищати і розвивати, однак це на сьогодні не головна проблема суспільства.

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Разумков також висловив думку, що попередня влада "не тими методами" популяризувала українську мову, оскільки, на його погляд, вона вдавалася в цьому питанні до примусу.

"Я не впевнений, що українська мова є сьогодні головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то дійсно захищати державну мову треба, і розвивати державну мову треба, але не тими механізмами і пропозиціями, які використовували керівники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію української мови, то треба було йти шляхом ( і про це неодноразово говорив президент Зеленський) створення умов, аби сьогодні українська використовувалася ширше. Цього не було зроблено, ми пішли шляхом нагая", - заявив лідер "Слуги народу".