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09.07.19 08:09

ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей. СПИСОК

ВККС рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв'язку з їхньою відмовою від кваліфоцінювання на відповідність посаді.

ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВККСУ.

"Комісія рекомендує Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ВККСУ розглядала питання щодо 25 суддів з Луганської, Донецької областей та Криму про внесення до ВРП подання з рекомендацією про звільнення з посади.

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Водночас Комісія відклала розгляд питання щодо двох суддів. Однак щодо інших 23 суддів ВККС ухвалила рішення внести до ВРП подання з рекомендацією про звільнення у зв'язку з відмовою від кваліфоцінювання на відповідність займаній посаді.

ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 01
ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 02
ВККСУ рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити 23 суддів із Криму, а також Луганської та Донецької областей 03

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