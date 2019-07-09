Терористи продовжують активно готуватися до вогневих ударів по ЗС України, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє група "Інформаційний спротив" на своєму сайті.

За оперативними даними ІС, під час моніторингових заходів, здійснених командуванням окупаційних угруповань протягом минулого тижня, особлива увага приділялася контролю маскування власних позицій, уточненню оперативної обстановки, змінам у бойових порядках і місця перебування резервів Об'єднаних сил на світлодарському, бахмутському та маріупольському напрямках.

Крім того, чергові артилерійські розрахунки противника, зокрема розміщення в порушення положень Мінських угод, перебували в стані постійної готовності до завдання вогневих ударів по позиціях частин і підрозділів ЗСУ зі складу ОС, з ними щодня проводилися тренування з розгортання для виходу на передові вогневі позиції та підготовки для завдання вогневих ударів по ЗС України. Продовжує простежуватися активна діяльність снайперських і маневрених груп РЕР/РЕБ противника вздовж усієї лінії зіткнення.

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У сфері бойової та оперативної підготовок командування окупаційних формувань упродовж звітного періоду провело такі заходи:

- збори з командирами артилерійських підрозділів і механіками-водіями бойових машин частин і підрозділів 1 та 2 АК ЗС РФ на полігоні "Ударный";

- бойові стрільби і заняття з вогневої підготовки з особовим складом низки артилерійських підрозділів, а також зі стрільцями-гранатометниками на полігоні "Удалой". Стрільби проводилися в нічний час доби;

- відповідно до єдиного плану Південного ВО ЗС РФ у частинах і підрозділах 1 та 2 АК ЗС РФ відбулися двосторонні командно-штабні навчання на полігонах "Восточный" і "Центральный-1" під керівництвом командувачів 1 та 2 АК ЗС РФ відповідно. Основна тема навчання - форсування водних перешкод.

Крім того, з метою недопущення витоку інформації і забезпечення прихованого управління військами 28-29 червня ц.р. була проведена планова зміна радіоданих у радіомережах і лініях радіозв’язку тактичної ланки системи управління та оповіщення 1 та 2 АК ЗС РФ.