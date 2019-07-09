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09.07.19 09:22

САП підготувала підозри одному з міністрів і деяким головам ОДА, - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила обвинувачення одному з міністрів та обговорює процес повідомлення підозр деяким головам ОДА.

САП підготувала підозри одному з міністрів і деяким головам ОДА, - Холодницький

Про це в ефірі "Прямого" повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів – належним чином вручити цю підозру. Також триває процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним, поки що, суддям. Робота триває, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", - сказав Холодницький.

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