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09.07.19 09:30

До Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"

Росія посилила угруповання в Азовському морі малим протичовновим кораблем (МПК) "Єйськ" (054) проєкту 1124М Чорноморського флоту ВМФ РФ.

До Азовського моря увійшов російський протичовновий корабель "Єйськ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Вчора він пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря.

На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.

Окрім нього, ця частина має в строю ще два МПК проєкту 1124М – "Поворино" (053) та "Касимов" (055).

МПК "Єйськ" (054) проєкту 1124М був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському") та вже 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії як МПК-217.

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Після розпаду СРСР тогочасним командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов у ніч із 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року.

Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту МПК-217 у складі частини був перебазований до Новоросійська і під розподіл флоту не підпадав.

У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Єйськ".

У 2017 році він пройшов доковий ремонт на захопленому 13 судноремонтному заводі в Севастополі.

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