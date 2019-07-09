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09.07.19 09:23

Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи російською мовою.

На думку глави держави, ніякої мовної проблеми насправді не існує. Таку заяву зробив у понеділок, 8 липня, під час пішої прогулянки після саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми колись припинимо війну. І надати людям можливість говорити російською мовою в Донецьку, якщо вони хочуть, а що тут за проблема? У нас в цілому цієї проблеми немає. Така інформаційна була війна, що не можна говорити російською. Я думаю, ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете ... Я президент, я з вами говорю, як хочу, правильно? Якщо буде у донеччан спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони могли документи заповнювати, наприклад, російською мовою, я не бачу жодної проблеми", - сказав Зеленський.

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