Звільнення полонених зривається через розбіжності в списках сторін, - Зеленський

Про це він сказав у коментарі представникам ЗМІ у межах саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ведеться у Мінську також питання про обмін військовими полоненими. Ви знаєте, в чому там проблема. Якщо не знаєте, то поки що проблема в тому, що списки обох сторін не збігаються. Нам показують списки, де наших людей менше, ніж ми знаємо, що вони там перебувають у полоні", - пояснив Зеленський.

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Він також додав, що вірить у те, що "ми знайдемо вихід із цієї ситуації і найближчим часом просунемося і в питанні обміну військовими полоненими".