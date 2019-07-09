У парламенті Грузії і навколо нього розгорнули підрозділи спецпризначенців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Руставі-2".

"Поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії і поблизу на проспекті Руставелі. Представників Департаменту спеціальних призначень розгорнули в чотирьох кварталах", - йдеться в повідомленні.

Мобілізація поліцейських сталася і в регіонах. Учасники протестної акції з вимогою відставки глави МВС країни Георгія Гахарії відмовляються змінити свої плани і заявляють про продовження мирної боротьби.

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О 6 годині ранку вони зуміли пройти на проспект Руставелі. Їхні вимоги незмінні - відставка Гахарії, який "має понести політичну відповідальність" за кривавий розгін 20 червня народного протесту проти відвідання парламенту країни одіозними російськими політиками, що підтримують окупацію грузинських територій.

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісіспричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.