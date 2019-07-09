Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.07.19 11:08

Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін

Журналіст, кандидат у народні депутати від "Голосу" Сергій Рахманін вважає, що необхідно ухвалити закон про референдум, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів.

Країна не може існувати без закону про референдум. Як загальнонаціональний, так і місцевий, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Такий закон потрібен, щоб менше невиправдано спекулювали стосовно загальнонаціональних референдумів. Тому що це небезпечні спекуляції. З іншого боку, та ж децентралізація дала певний поштовх до самоврядування, підвищення громадянської активності. І закон про місцевий референдум перевів би цю ініціативу в практичну площину", - зазначив журналіст.

"Громадянам у регіонах потрібно дати можливість визначати своє майбутнє в межах своєї компетенції. Це, звичайно, не стосується стратегічно важливих речей, за якими має бути примат лише держави. А от як облаштовувати своє місцеве життя, громадяни мають вирішувати самі - і для цього їм потрібна законодавча база. Такою нормативною базою мусять бути рішення, що виносяться на місцевий референдум. Тому закон про місцевий референдум теж має бути", - наголосив Рахманін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100