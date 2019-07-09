"Кілька шахраїв "від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав", - гендиректор аеропорту "Бориспіль" Рябікін

Про це він розповів в інтерв'ю для "ЛІГА.net", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи зв'язувалися вже з ним "від Зеленського", Рябікін відповів, що "кілька шахраїв" від Зеленського" приходило. Я їх швидко послав. Це явні шахраї, точно не мають стосунку до команди президента. Така хвиля завжди з'являється з новою владою".

"Буде тиск - доведеться знову піти в публічну площину, в політику. Поки нічого такого немає. Подивимося, що буде у вересні, коли вже має сформуватися уряд", - зазначає гендиректор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обслуговування пасажирів і літаків в аеропортах монополізовано, - Гук

"Основна проблема тут в тому, що монополія за всяку ціну хоче зберегти своє становище. У нас є потреба в розширенні площ громадського харчування та меншою мірою - торгових. Але робиться все, щоб ні один новий конкурс не відбувся. (Це роблять. - Ред .) ФДМ, МІУ, хто завгодно, в інтересах монополії. Адже будь-який інший гравець буде для неї конкурентом. Монополію не цікавить пасажир, якість обслуговування. Вона збирає гроші з пасажиропотоку", - заявив Рябікін