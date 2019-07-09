Тіла двох хлопчиків 7-ми та 9-ти років поруч із трупом їхньої матері з пакетом на голові виявили на Херсонщині, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

До "Єдиного центру 102" поліції Херсонщини звернувся 38-річний житель м.Гола Пристань. Чоловік розповів, що приїхав у Скадовськ, де в орендованій квартирі виявив тіла своєї 34-річної колишньої дружини і двох синів, 9-ти та 7-ми років.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група і керівництво поліції області.

За цим фактом слідчим Управлінням обласного главку поліції Херсонщини до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п.п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Наразі проводиться огляд місця події, тривають першочергові невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин події.

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Під час огляду на тілах загиблих видимих ​​тілесних ушкоджень не виявлено, є ознаки асфіксії в жінки. Трупи направлено в бюро судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Нині поліція здійснює комплекс слідчо-розшукових заходів - проводиться поквартирний та подвірний обходи, встановлюється й аналізується відео з камер відеоспостереження в районі скоєння злочину, досліджуються родинні та дружні зв'язки постраждалих з метою з'ясування важливих для слідства обставин.