Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Святославу, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі. Тут йдеться не стільки про якісь прогалини в знаннях, скільки про це уміння. Я тобі, наприклад, можу назвати з десяток прізвищ політиків, які мають набагато менший, ніж у Вакарчука, багаж і запас знань - але водночас набагато переконливіші в телевізорі", - зазначив Рахманін, коментуючи діалог Вакарчука з Тимошенко.

"У нього, як у будь-якої людини і будь-якого політика-початківця (а насправді він політик-початківець, це як громадський діяч він уже склався) є потреба, бажання і готовність постійно вчитися. Це - об'єктивно. І я говорю про це не тому, що йду з цією партією. Швидше, навпаки: я йду з цією партією, тому що він - саме така людина. З усіма його очевидними або неочевидними недоліками, які є в будь-якої людини, у Вакарчука є дивовижні бажання і здатність вчитися. (Про себе я, наприклад, такого сказати не можу). Людина, яка постійно намагається заповнювати прогалини, які у неї є, - це колосальна штука! І він доволі серйозно виріс за ті роки, які я його знаю. Можу це стверджувати, тому що ми достатньо близько спілкуємося. За ці роки він помудрішав. Чи досить цього, щоб стати яскравим впливовим лідером, який, наприклад, зможе підняти рівень фракції "Голосу" на порядок вище, ніж це було у фракції "Самопомочі" у Верховній Раді? Час покаже. Я вважаю, що підстави і перспектива для цього є. Він - виріс", - наголосив журналіст.

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Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.