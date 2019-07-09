НАЗК затвердило результати перевірки 14 декларацій нардепів. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Серед цих декларацій є подані народними депутатами України, суддями та іншими суб'єктами декларування.

" Перевірки 31 з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Перевірка 3 декларацій – за повідомленнями від правоохоронних органів та викривача: наведені у них факти не підтвердились. Перевірки інших декларацій були розпочаті на підставі статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"", - сказано в повідомленні.

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Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:

Бакуменком Олександром Борисовичем, народним депутатом України, за 2016 рік. Білозір Оксаною Володимирівною, народним депутатом України, за 2017 рік (виправленої). Бондарем Віктором Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої). Бубликом Юрієм Васильовичем, народним депутатом України, за 2016 рік. Добродомовим Дмитром Євгеновичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої). Котвіцьким Ігорем Олександровичем, народним депутатом України, за 2015 рік. Купрієнком Олегом Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік. Лопушанським Андрієм Ярославовичем, народним депутатом України, за 2017 рік. Матузко Оленою Олександрівною, народним депутатом України, за 2017 рік. Мірошніченком Іваном Володимировичем, народним депутатом України, за 2016 рік. Остріковою Тетяною Георгіївною, народним депутатом України, за 2015 рік. Сусловою Іриною Миколаївною, народним депутатом України, за 2016 рік. Усовим Костянтином Глібовичем, народним депутатом України, за 2017 рік. Чижмарем Юрієм Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік. Білич Іриною Михайлівною, суддею Апеляційного суду м. Києва, за 2015, 2016 та 2017 роки. Голяшкіним Олегом Володимировичем, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2015 рік. Заришняк Галиною Миколаївною, суддею Апеляційного суду м. Києва, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки. Іванютою Тетяною Євгенівною, суддею Кагарлицького районного суду Київської області, за 2016 рік. Колесниченком Володимиром Миколайовичем, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, за 2016 рік. Ричкою Станіславом Олеговичем, суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, за 2015 рік (виправленої). Рудь Іриною Анатолівною, суддею Господарського суду Дніпропетровської області, за 2017 рік. Тетеревятніковим Анатолієм Петровичем, суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області, за 2016 рік. Чернявською Ларисою Миколаївною, суддею Приморського районного суду м. Одеси, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки. Яценком Євгеном Івановичем, суддею Зачепилівського районного суду Харківської області, за 2016 рік. Богданом Сергієм Володимировичем, заступником голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, за 2016 рік. Дегтяренком Павлом Глібовичем, Головою Державного космічного агентства України, за 2017 рік. Драганчуком Миколою Миколайовичем, головою Рівненської обласної ради, за 2016 рік. Зеленським Василем Васильовичем, заступником начальника – начальником Ставищенського відділення Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, за 2017 рік (виправленої). Капінусом Євгенієм Валерійовичем, державним секретарем Міністерства фінансів України, за 2017 рік. Ковтун Тетяною Владиславівною, заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України, за 2017 рік. Козьяковим Сергієм Юрійовичем, Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2015 рік. Матюшенком Олексієм Володимировичем, головою Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області, за 2017 рік. Мкртчяном Мкртичем Самвеловичем, заступником Миколаївського міського голови, за 2017 рік. Рожковим Валерієм Валентиновичем, директором Комунального автотранспортного підприємства № 273904, підпорядкованого Комунальній корпорації "Київавтодор", за 2016 рік. Тітовим Юрієм Георгійовичем, членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за 2017 рік (виправленої). Трояном Вадимом Анатолійовичем, заступником Міністра внутрішніх справ України, за 2017 рік. Ушканенком Едуардом Олександровичем, старшим слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління національної поліції в місті Києві, за 2015 та 2016 роки. Янчуком Антоном Володимировичем, головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за 2017 рік (виправленої).

Нагадаємо, раніше Національне агентство із запобігання корупції під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило, що в 2016 році він не вказав у декларації вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир.