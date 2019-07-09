"Голос" ініціюватиме законопроєкт про обмеження впливу олігархів на ЗМІ, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ясна річ, спілкувався зі Святославом (Вакарчуком. - Ред.), наскільки дозволяли його і мій графіки. І я запитував його про можливі зв'язки людей в списку з олігархами. Отримав відповідь, що ніяких олігархів немає. І у мене є підстави цій людині вірити. У мене з ним доволі давні стосунки. Що стосується Фрідмана, то Вакарчук ніколи не приховував свого знайомства з Фрідманом. Вони знайомі. І я ніколи не бачив ніякого політичного чи навіть бізнес-зв'язку між Фрідманом і Вакарчуком. Тобто факт знайомства - він сам по собі не означає нічого. За такою збоченою логікою, через те, що я 33 роки дружу з Мостовою, можна вважати мене людиною Гриценка, так? Багато хто так і вважає ... ", - зауважив журналіст.

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"Тим часом, ніколи не існувало зв'язку між Рахманіним і Гриценком. Гриценко - самодостатній персонаж, Мостова - самодостатній і Рахманін - самодостатній ... Тому ті зв'язки, які для когось є очевидними, насправді далеко не завжди відповідають дійсності ... Поживемо, побачимо. Мені б не хотілося якихось неприємних відкриттів для себе - і поки я не бачу жодної формальної підстави для того, щоб очікувати чогось подібного. Але оскільки я - людина, яка завжди насторожено-критично ставиться до всього, що пов'язано з політикою, - дивитимемося. В будь-якому випадку я буду робити все від мене залежне, щоб побоювання людей на цей рахунок - розвіялися. Крім цього, один з перших законопроєктів, який ініціюватиме партія, якщо пройде до Верховної Ради (а я впевнений, що вона пройде), стосується обмеження впливу олігархів на засоби масової інформації. І навряд чи це законопроєкт, в якому зацікавлений той же Пінчук", - зазначив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.