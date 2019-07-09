ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це в Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що правоохоронці зараз проводять обшуки у Волинському управлінні ДФС.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - написала заступник директора ГБР.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

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За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Обшуки проводяться в рамках цього кримінального провадження.

На сайті ДБР йдеться, що обшуки були організовані в приміщенні територіального органу ДФС, за місцем проживання фігурантів справи і в офісах конвертаційних груп.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.









