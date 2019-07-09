69% населення України підтримують вступ до Євросоюзу, - опитування

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це свідчать представлені директором ТОВ "Центр стратегічного розвитку територій" Андрієм Орловим на пресконференції в Києві результати соціологічного опитування.

"Найголовніше питання – це ставлення українців до вступу до ЄС. На сьогодні 69% населення України підтримують вступ до ЄС, 13% проти цього і 18% не змогли визначити свою позицію по цьому питанню", - заявив він.



За словами Орлова, найбільша підтримка вступу до ЄС - на заході Україні, тоді як на Донбасі вона значно менша (48%). Він зауважив, що з 2012 року до сьогодні підтримка вступу до ЄС зросла на 27%.

"За останні два роки є також динаміка зростання підтримки вступу до ЄС", - додав Орлов.

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Крім того, за даними опитування, 64% українців вважають, що пріоритетним напрямком зовнішньої політики України має бути налагодження відносин з Євросоюзом. 8% респондентів вважають, що потрібно налагоджувати відносини з Росією, зі США – 6%, з іншими країнами СНД – 4%

Всеукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром стратегічного розвитку територій з 14 по 30 травня. У ньому взяли участь 2 тис. 116 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,17%.





Нагадаємо, що раніше Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова опублікував результати соціологічного дослідження, згідно з якими "мир за всяку ціну" не підтримують виборці жодної з партії.