Держава виставила на продаж Центральний автовокзал і 5 київських автостанцій

Про це повідомив в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це об'єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року", - повідомив Трубаров.

У власності АТ "Київпассервіс" перебуває шість автостанцій у місті Києві: АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна та 18 автостанцій у Київській області.

"Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, не допустити звільнення працівників та виконувати колективний договір", - додав Трубаров.

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