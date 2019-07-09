Держава виставила на продаж Центральний автовокзал і 5 київських автостанцій

Про це повідомив в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це об'єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року", - повідомив Трубаров.
У власності АТ "Київпассервіс" перебуває шість автостанцій у місті Києві: АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна та 18 автостанцій у Київській області.
"Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, не допустити звільнення працівників та виконувати колективний договір", - додав Трубаров.