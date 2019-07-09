Нацрада з ТРМ звернеться до Антимонопольного комітету з питань створення "інформаційного холдингу" на базі NewsOne, ZIK та "112 Україна"

"Дуже багато запитань виникає щодо телеканалів ZIK і групи компаній, які ведуть мовлення за програмною концепцією "112 Україна". Нас також дуже непокоїть це питання. Зокрема, щодо створення так званого інформаційного холдингу. Документи про переоформлення власника цього телеканалу до Нацради ще не надійшли", - наголосила Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також нагадала, що відповідно до закону про телерадіомовлення, у мовника є 35 днів на оформлення таких документів.

"Щойно ми отримаємо ці документи, ми звернемося до Антимонопольного комітету щодо того, чи отримували відповідні юрособи дозвіл на концентрацію, а також чи підпадають такі дії під вимоги антимонопольного законодавства", - відзначила заступник голови Нацради.

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За її словами, держрегулятор також може звернутися до НАЗК, оскільки в ЗМІ "називаються суттєві суми щодо купівлі телеканалу ZIK новим власником і ця особа є пов'язаною з іншими власниками інформканалів", тому Нацрада вважає за необхідне здійснити перевірку цих фактів відповідними органами.

Фещук також повідомила, що Нацрада бере участь у більше ніж 30 судових позовах стосовно групи телеканалів, які віщають за програмною концепцією "112 Україна".

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14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.