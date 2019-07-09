Нацрада з телерадіомовлення звернеться до Ради, щоб їм розширили повноваження

Про це сказала на позаплановому засіданні Нацради заступниця голови регулятора Уляна Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звертатимемося до Верховної Ради, щоб нам розширили повноваження, принаймні в такий складний для України час", - сказала Фещук.

За її словами, Нацрада планує звернутися до Верховної Ради України про внесення змін до законодавства з метою збільшення повноважень Національної ради, зокрема задля захисту інформаційного простору України від дій недобросовісних мовників.

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Член Нацради Сергій Костинський зазначив у фейсбук, що Нацрада має отримати право застосовувати обмежувальні санкції без проведення перевірок.

Нацрада також вирішила створити робочу групу з питань захисту інформаційного простору за участю Служби безпеки України, Нацагентства з питань запобігання корупції, Нацбанку, Міністерства внутрішніх справ, Мінінформполітики та інших органів державної влади.

Як повідомлялося, Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne і в разі доказів порушення закону планує звернутися до суду про анулювання ліцензії телеканалу.