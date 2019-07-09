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09.07.19 14:43

Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Через парламентські вибори візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну, запланований на липень, перенесено на осінь.

Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами (позачерговими виборами народних депутатів 21 липня. - Ред.) вони ухвалили рішення перенести приїзд на більш пізній термін. Найімовірніше, це станеться в жовтні", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому вона зазначила, що остаточна дата візиту поки не визначена.

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