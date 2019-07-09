Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами (позачерговими виборами народних депутатів 21 липня. - Ред.) вони ухвалили рішення перенести приїзд на більш пізній термін. Найімовірніше, це станеться в жовтні", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому вона зазначила, що остаточна дата візиту поки не визначена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування