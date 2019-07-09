Верховний Суд дозволив вказувати у трудовому договорі зарплату в іноземній валюті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Юрліга.

У постанові від 26 червня роз`яснено, що закон передбачає обов`язковість здійснення платежів на території України в національній валюті, однак не містить заборони на використання в розрахунках розміру грошових зобов`язань іноземної валюти або інших розрахункових величин.

У розглядуваній справі трудовий договір у первісній редакції (яку компанія визнає) передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу під час визначення розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні, у зв`язку з чим заробітна плата заступника директора товариства мала відповідати за розміром еквіваленту 7872 євро 05 євроцентів у гривні на дату виплати.

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ВС вважає безпідставними доводи касаційної скарги про те, що виконання положень додаткової угоди спонукає компанію порушувати норми ПК України та зобов`язує сплачувати штрафні санкції, оскільки алгоритм нарахування заробітної плати заступнику директора після укладення додаткової угоди не змінився - протягом усього періоду трудових відносин між сторонами при визначенні розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні, підлягав застосуванню обмінний курс євро на день платежу.