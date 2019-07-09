Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"Президент своїм указом акцентував, що вже зараз уряд має вжити всіх можливих заходів, щоб цього року стала можливою синхронізація баз даних (митниць) з іншими країнами. Це суттєво вирішить проблему контрабанди", - сказав Гончарук під час пресбрифінгу у вівторок.

Показати прогрес щодо вирішення цієї проблеми також дозволить встановлення сканерів на пункті пропуску, додав він.

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За словами Гончарука, президент в указі також рекомендував правоохоронним органам вжити заходів проти систематичних зупинок митного оформлення товарів на формальній підставі.

"Це створювало великі проблеми для бізнесу. Для розуміння масштабу - це сотні випадків на місяць", - сказав Гончарук.