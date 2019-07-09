Заборону на в'їзд туристів у 10-кілометрову зону біля ЧАЕС через можливий візит Зеленського знято, - Асоціація чорнобильських туроператорів (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"Зняли ті ж, хто і поінформували про заборону - ДП ЦОТІЗ (Держпідприємство "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження")", - сказав він.

Раніше він інформував, що туристичних операторів не попередили вчасно про повне перекриття 10-кілометрової зони відчуження навколо ЧАЕС у зв'язку з візитом президента Володимира Зеленського. Через це сотні іноземних туристів, які спеціально приїхали в Україну для відвідування Чорнобильської зони, не побачать основних об'єктів.

"У зв'язку із завтрашнім візитом Президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони повністю перекрито десятикілометрову зону. Сотні іноземних відвідувачів, що прилетіли до України, щоб побачити Чорнобиль, просто не попадуть ані на ЧАЕС, ані в Прип'ять. І навіть закинутий об'єкт Чорнобиль-2 не дозволений до відвідування туристами, бо він розташований у 10-км зоні, що перекривають на весь день", - зазначив він.

Ємельяненко вважає, що такий підхід знищує імідж України, і закликав організаторів візиту президента не перекривати 10-кілометрову зону повністю:

"Я закликаю відповідальних за цю штучно створену надзвичайну ситуацію, виконуючи свою роботу, замислюватися про можливий негативний урон і намагатися реалізувати свої завдання без совкових широких мазків "перекрити все тут, хай холопи чекають". Бо в туризмі серед "холопів", що не зможуть попасти на локації Зони, завжди є дуже поважні іноземні візитери та журналісти, які транслюють свої враження у світ. З туризмом треба поводитися обережно. Як зі своєю репутацією".

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На коментарі про те, що дата візиту Зеленського була відома більше двох тижнів тому, глава Асоціації заявив, що про перекриття 10-кілометрової зони туроператорам повідомили тільки вчора ввечері, 8 липня. У цей час більшість туристів, імовірно, вже прибули в Україну або перебувають у дорозі, щоб спеціально поїхати в Чорнобильську зону. Таким чином, туроператори не встигали перенести дату туру.

Також він уточнив, що тури іноземні туристи бронюють за багато місяців наперед.

Під постом глави Асоціації Ярослава Ємельяненка перший заступник начальника УДО В'ячеслав Штучний також повідомив, що УДО не буде здійснювати заходів щодо перекриття 10-кілометрової зони в день приїзду президента.

Зі свого боку Ємельяненко зазначив, що станом на 14:00 інформація про обмеження в'їзду підтверджена силовими і правоохоронними структурами, а також Державним агентством з управління Зоною відчуження.