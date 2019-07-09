Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ідеологія введення мораторію на експорт деревини була в тому, щоб зупинити незаконну рубку. Очевидно, що цього не відбулося. Це означає, що цей захід не досяг тієї мети, для якої вводився", - сказав Гончарук.

Він також нагадав, що Європейський Союз вважає, що введенням мораторію Україна порушила положення Угоди про асоціацію.

"Я не знайомий з юридичними тонкощами і нюансами цієї справи. Тому я не хотів би своєю позицією нашкодити позиції нашого уряду в Міжнародному комерційному арбітражному розгляді. Скажу тільки, що чинна модель, у тому числі мораторій, не вирішує проблем. Тому питання мораторію точно відкрите, і ми точно будемо комплексно переглядати це рішення", - сказав він.

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Нагадаємо, заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

Євросоюз наполягає, що таке рішення суперечить ст. 35 Угоди про асоціацію ("Обмеження експорту або імпорту"), згідно з якою жодна зі сторін не має вводити або зберігати чинною будь-які заборони, обмеження або заходи еквівалентної дії на імпорт будь-якого товару іншої сторони або експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони. Президент Петро Порошенко обіцяв, що Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка, що дозволить ЄС надати країні транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.