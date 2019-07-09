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09.07.19 14:46

Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"Указом президента сьогодні затверджено план дій, як поліпшити інтернет у селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав він.

Гончарук зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.

"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб у невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - пояснив заступник глави Офісу президента.

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