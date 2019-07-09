На незаконному введенні нового порядку оплати оренди вагонів "Укрзалізниця" заробить мінімум 3 млрд грн, - глава асоціації "Укрметалургпром" Каленков

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Зараз монополіст практикує різні приховані форми підвищення витрат вантажовідправників. Під приводом лібералізації вагонної складової УЗ на свій розсуд проводить різні ініціативи. Одна з останніх: у кінці травня вони заявили про перерахунок плати за використання вагонів. На підставі скорочення часу на завантаження-розвантаження, вони просто підвищують витрати вантажовідправників. Скоротили термін до мінімальних 48 годин, а за все, що понад цей термін нараховується плата. Фактично - штрафні санкції, які близькі за визначенням до інфраструктурної складової", - зазначив Каленков.

При цьому, за словами Каленкова, інфраструктурну складову УЗ має погоджувати за серйозною процедурою з Антимонопольним комітетом, Міністерством економіки та розвитку, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції. Але нічого з цього зроблено не було.

"Ми розглядаємо новий порядок нарахування плати за використання вагонів просто як приховане підвищення тарифів. Тому ми звернулися і в АМКУ, і в ДРС, щоб вони перевірили, регуляторний це акт чи не регуляторний, чи має УЗ право це робити чи ні, і чи був належний публічний розгляд цього питання. Адже рішення приймалося ще 26 квітня, а обговорення почалося тільки зараз. Нас просто поставили перед фактом", - підкреслив президент "Укрметалургпрому".

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За словами Каленкова, на незаконному введенні нового порядку оплати оренди вагонів УЗ заробить найменше 3 млрд грн, заплатити які повинні будуть саме вантажовідправники, а з ними так чи інакше - і всі українці.

"Замість того, щоб працювати над своєю ефективністю, УЗ придумує ось такі приховані механізми підвищення тарифів. Ми дуже сподіваємося, що ДРС, інші компетентні органи звернуть на це увагу - і просимо зібрати спільну нараду, на якій усі ці факти будуть розглянуті. Зробити це необхідно до серпня, коли нові правила набудуть чинності", - заявив Каленков.

За його інформацією, неофіційно в ДРС вже побачили перевищення повноважень в діях УЗ. А значить, є шанс, що компетентні органи таки змусять УЗ дотримуватися чинного законодавства.

В останні роки промисловці постійно стикаються з подорожчанням послуг монополіста. Так, в 2018 році витрати вантажовідправників виросли на 30-35% порівняно з попереднім роком. За перше півріччя 2019 вони збільшилися ще на 14%.