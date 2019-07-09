Інформаційна стратегія України розробляється. Незабаром вона буде представлена ​​президентом, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.

"У нас немає стратегії всередині держави. Я в жодному разі не кажу про тиск на свободу слова, обмеження діяльності журналістів. Я кажу про відкритий діалог і вироблення єдиної лінії, яка має бути в державі в тих умовах, у яких ми сьогодні перебуваємо", - сказав Разумков журналістам.

На його думку, Україна неефективно використовує наявні ресурси для ведення інформаційної політики в Європі.

"У нас немає стратегії поведінки в Європі. Ми не вибудовуємо свою інформаційну політику там. Я розумію, що ми обмежені в ресурсах порівняно з РФ. Але навіть тими ресурсами, які в нас є, ми користуємося, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - сказав Разумков.

Він вважає, що Україна не намагається сформувати канали донесення правдивої інформації про те, що відбувається в країні, ні для громадян РФ, ні для громадян України, які живуть на тимчасово окупованих територіях і в анексованому Криму.

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"Ми не співпрацюємо в цьому плані з громадянами РФ, ми не намагаємося туди належним чином донести інформацію про те, що насправді тут відбувається, ... що тут далеко не все так погано, як намагаються показати росіянам. І, що найстрашніше, ми не комунікуємо з громадянами нашої держави, які дуже часто вимушено, в стані вимушених заручників, перебувають на окупованих територіях. Ми не доносимо ті меседжі, які дозволили б швидше, насамперед ментально, повернути в лоно країни ... Передусім потрібно повернути народ і духовно. Повернення людей, повернення громадян - це перший крок до того, щоб повернути ці території", - сказав Разумков.

Він повідомив, що наразі в партії "Слуга народу" та в Офісі президента триває робота над створенням державної інформаційної стратегії.

"Інформаційна стратегія розробляється, її буде представлено, думаю, насамперед президентом ... у недалекому майбутньому", - сказав Разумков.