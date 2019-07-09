Канал "Руставі-2" вирішив не звільняти журналіста Габунію: Називати Путіна "моржовой п#здой" - це абсолютно в межах закону та конституції

Про це в ефірі "Громадського" заявив гендиректор телеканалу Ніка Гварамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ціль Габунії була "легітимна", проте форма, яку використав журналіст, лише зашкодила їй.

Керівництво каналу вважає таку форму неприйнятно, тому відсторонило Габунію на 2 місяці від ефіру, проте після цього терміну він продовжить працювати.

Рішення про відсторонення ухвалила комісія телеканалу з етики і його "неможливо оскаржити".

"Щодо реакції грузинської влади. Що б не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції. І вирішувати з цього питання може лише керівництво каналу "Руставі-2", - наголосив Гварамія.

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Він додав, якщо глядачам не сподобається щось, то вони можуть переключитися на інший канал.

"Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився", - резюмував Гварамія.

Увечері в неділю, 7 липня, телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здой моржовой" і "вонючим оккупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

У понеділок, 8 липня, телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, яка відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.