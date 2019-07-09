Заступник постпреда президента України в Криму Ізет Гданов подав у відставку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Гданов на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв рішення подати у відставку, але боротьбу за повернення у вільний від російських окупантів Крим не залишу ніколи! Робота Представництва під особливою увагою громадськості була, є і буде.

Такі питання, як недопущення до звільнення півострова подачі води, співпраця з окупантами у будь-якому вигляді, санкції та багато інших - будуть на постійному контролі, механізми реагування ми маємо!" - заявив Гданов.

Він також наголосив, що робота Представництва щодо внесення змін до розділу Х Конституції України стосовно майбутнього нового статусу Криму (шлях до звільнення Криму) після оновлення Верховної Ради України потребує публічного щомісячного звіту, і це буде запроваджено.

Нагадаємо, Антон Кориневич був 25 червня призначений постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті представництва президента.

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