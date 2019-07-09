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09.07.19 15:25

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала керівництво Росії не відповідати на "провокації радикальних сил" у Грузії.

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокацію, розпочату, за її ж характеристикою, "радикальними силами", і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні та регіоні", - сказала вона.

"Звертаюся до наших громадян, які проживають у Росії, я - ваш президент, і ваше благополуччя є дуже важливим для нас. Я знаю, що уряд зробить усе, що можна зробити в цій ситуації, щоб ви продовжували жити мирно і стабільно", - додала Зурабішвілі .

Також вона звернулася до гостей країни: "Грузія історично є символом толерантності і ми не допустимо, щоб ця традиція була порушена. Навіть у найбільш напружені для країни періоди не відбувалося жодного інциденту, який би створював загрозу іноземним громадянам, які проживають у Грузії, або гостям, і так триватиме".

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Нагадаємо, Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".

Телеведучий Георгій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі та Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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