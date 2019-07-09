Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:21 Президентські вибори 2019 - третій "Майдан" українського суспільства

1:45 Про взаємовідносини з Володимиром Зеленським

2:13 Контакти з виборчими штабами кандидатів у президенти перед виборами

3:37 Пропозиції від Порошенка перед другим туром президентських виборів

3:55 Пріоритети та ідеологія партії "Сила і честь". Порада Зеленському, як не дати "свиті" переграти "короля".

7:40 Яких людей президенту необхідно призначати у владу

12:02 Чи стане новий парламент джерелом змін у країні. Питання війни

16:01 Стратегія досягнення миру

20:00 Що повинна робити армія і спецслужби на Донбасі

25:50 Реформа розвідструктур і спецслужб України

30:00 Взаємодія Порошенка з розвідструктурами. Питання створення комітету України з питань розвідки

37:55 Партійний список "Сила і честь"

43:05 Перші призначення президента Володимира Зеленського в спецслужби: глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв, т.в.о. СБУ Іван Баканов та інші

50:02 Вплив Росії на Україну, захист медіапростору від РФ

52:57 Загрози для держави

Нагадаємо, Смешко очолював СБУ в 2003 - 2005 роках.

З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет з питань розвідки при президенті України.

У першому турі президентських виборів Ігор Смешко став справжньою сенсацією, набравши трохи більше 6% голосів (шосте місце).