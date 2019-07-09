Жінка дістала вогнепальне поранення на блокпосту в окупованій Горлівці, - місія ОБСЄ

Про це йдеться в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 7 липня, опублікованому на сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"7 липня в лікарні в Горлівці спостерігачі бачили 39-річну жінку з перебинтованою правою гомілкою, при цьому подекуди крізь пов'язку проступала кров. Жінка розповіла членам патруля СММ, що пополудні 6 липня вона стояла на блокпосту збройних формувань біля Горлівки, коли почула стрілянину і відчула, як їй у ногу влучила куля", - сказано в звіті.

На місці жителі надали їй першу медичну допомогу, пізніше приїхала "швидка" і відвезла потерпілу до лікарні.

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"Того ж дня лікар вищевказаної лікарні розповів команді місії, що в другій половині доби 6 липня до них поступила жінка з проникним вогнепальним пораненням правої гомілки", - зазначили в ОБСЄ.