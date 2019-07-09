У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Третій "Майдан" відбувся, - переконаний Смешко, говорячи про минулі президентські вибори в Україні. - Слава богу 73% зрозуміли інтуїцією, що вийти на Майдан, при тому, що майже сотні тисяч пройшли вже через АТО, кількість зброї яка, ворог стоїть на кордоні ... Хвала Богу, ми пройшли цей іспит і законно обрали президента. Але, президент, давайте відверто говорити. Він, я не сумніваюся в його щирості, я не сумніваюся, що він хоче бути успішним президентом і державником, як він був успішним представником шоу-бізнесу, але у нього немає команди. У нього немає партії, яка стоїть за ним. У нього немає державного досвіду. Ми стоїмо перед реальною загрозою. На кордоні стоїть ворог, мета якого - знищення незалежної України. Захід втомився, а очікування народу зашкалюють, нетерплячість зашкалює, і всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може"

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Смешко також зазначив, що знайомий з Володимиром Зеленським, зустрічалися в кулуарах під час різних телепрограм, але особисто з ним не мав спілкування.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.