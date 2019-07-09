Тіло кримського татарина Яг'яєва, який зник у квітні, з прив'язаною до шиї гирею викинуло на пляж в окупованому Криму. ФОТО

Про це повідомляють Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора (8 липня. - Ред.) зробили розтин, зараз з'ясовуються всі деталі події", - заявили окупанти зі Слідкому Росії.

За інформацією російського видання "Комсомольская правда", тіло чоловіка прибило до берега.

"Хлопці витягли і накрили покривалом. Обличчя було дуже понівечене, впізнати було абсолютно неможливо. Одягнений він був офіційно - білий верх, чорний низ, ще пайта була зверху тепла, і мокасини", - цитує ЗМІ слова одного з очевидців.

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Пізніше стало відомо ім'я загиблого, якого напередодні виявили на пляжі Миколаївки з прив'язаною до шиї гирею. Ним виявився кримський татарин Рашид Яг'яєв. Про це повідомив його брат Якуб Яг'яєв.

"Це він, так. Я сам дивився. Брат я його рідний. Але ми сьогодні поховали його вже. Каже слідство, що в легенях води, нема, начебто. Але у мене паперу немає на руках. Тобто, значить, могли викинути. Вони сказали, через місяць будуть всі експертизи. Я не знаю, що думати. З бізнесом все це (пов'язано. - Ред.). Йому винні були, він винен був...", - розповів Якуб Яг'яєв.

Родичі ще у квітні повідомляли про зникнення Рашида Яг'яєва. Він був підприємцем, в окупованому Криму у нього були торгові точки і склади.