Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей формат, і "нормандський", і "мінський", схвалила Рада безпеки ООН, це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але акцент треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей", - сказав Лавров журналістам за підсумками неформальної зустрічі ОБСЄ.

Він зазначив, що пропозиція президента України не обговорювалася на неформальній зустрічі ОБСЄ, яка відбулась у вівторок.

Лавров наголосив, що "коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку через дипломатичні канали, а не публічно через фейсбук.

"Але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі домовленості", - сказав міністр.

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Президент України Володимир Зеленський 8 липня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн "нормандського формату" в Мінську, де відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.