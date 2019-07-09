Сюмар, Іонова і Парубій пропонують посилити відповідальність за невизнання Криму та ОРДЛО територією України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності".

Вони зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект № 10423 і пропонують внести зміни до статті 110 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Автори законопроекту пропонують, щоб умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України каралося позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

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Для представників органів влади, які вчинять таке правопорушення, пропонується більш суворе покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Такі ж санкції, відповідно до законопроекту, будуть застосовані до осіб, які вчинять правопорушення повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Якщо таке невизнання призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків – законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно – з конфіскацією майна або без такої.

Наразі у чинній редакції статті 110 Кримінального кодексу йдеться лише про умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

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