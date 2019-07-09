Арахамію і Загороднюка призначено членами наглядової ради "Укроборонпрому", - указ президента

Відповідний указ президента №499/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський вніс часткову зміну в ст.1 указу президента України №309 від 17 березня 2014 року "Про членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", припинивши повноваження члена наглядової ради держконцерну Михайла Згуровського, який також був головою наглядової ради.

Водночас президент призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і Загороднюка (за згодою).

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Андрій Загороднюк раніше був главою проектного офісу реформ при Міноборони. Арахамія відомий волонтер, а також кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу".