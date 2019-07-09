Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.07.19 17:36

Естонського дипломата Маасікаса призначено главою Представництва ЄС в Україні

Головою Представництва Європейського Союзу в Україні призначено естонського дипломата Матті Маасікаса (Matti Maasikas).

Естонського дипломата Маасікаса призначено главою Представництва ЄС в Україні

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Матті Маасікас призначений главою Представництва ЄС в Україні. Зараз він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", - йдеться в повідомленні служби.

Він змінить французького дипломата Хьюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві в 2016 році, в рамках планової ротації.

Маасікас із 2011 по 2016 рік очолював представництво Естонії в Євросоюзі, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у РФ, проте в Москву дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100