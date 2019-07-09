Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№76/2019 рп - 100/2019 рп датовані 9 липня та опубліковані на офіційному сайті глави Української держави.
Зокрема, звільнені голови Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуріровецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської і Ямпільської райадміністрацій Вінницької області.
Також звільнено голів Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської і Шацької райадміністрацій Волинської області.
Крім того, звільнено голів Бахмутської, Волноваської і Мангуської райадміністрацій Донецької області і главу Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.
У місті Києві звільнено голів Голосіївської, Святошинської та Солом'янської РДА.