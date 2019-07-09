Малинівський районний суд Одеси виправдав мера Геннадія Труханова у "справі Краян"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Суд визнав недоведеним наявність умислу в обвинувачених заволодіти коштами місцевого бюджету. Також суд не побачив у діях Труханова зловживання службовим становищем.

Крім того, суд визнав незаконним вручення детективами Національного антикорупційного бюро фігурантам справи повідомлень про підозру, оскільки при цьому було порушено процедуру. Суд також визнав неналежними доказами матеріали негласних слідчих дій НАБУ щодо мера Одеси.

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Суд підкреслив, що більшість свідків у процесі не підтвердили вчинення обвинуваченими злочинних дій під час купівлі будівлі заводу "Краян". Ба більше, суд не зміг встановити наявність збитків у цій справі. У підсумку суд не встановив факту скоєння злочину. Тож суд визнав невинним Труханова і виправдав його.

Аналогічний вердикт суду оголошено заступнику мера Одеси Павлу Вугельману й іншим обвинуваченим: Олексію Спектору, Василю Шкрябі, Володимиру Радіонову, Петру Загодиренку, Ігореві Кравченку і Галині Богдановій.

Суд також скасував запобіжні заходи, чинні стосовно підсудних.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.