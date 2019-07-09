"Русский мир" нам шкідливий, - президент брестського "Динамо" Зайцев про запрошення білоруських клубів у російську прем'єр-лігу

Про це повідомляє "Прессбол", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Зайцев відреагував на ідею президента московського ЦСКА Євгенія Гінера розширити російську прем'єр-лігу за рахунок запрошення клубів із Вірменії, Казахстану і Білорусі.

"Що я думаю про пропозицію Гінера? За своєю суттю вона диверсійна і шкідлива. Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, переслідують не тільки спортивні цілі. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского мира". Витівка із залученням клубів з колишніх радянських республік до складу чемпіонату РПЛ з того ж ряду. Їм це важливо, нам - шкідливо", - сказав Зайцев.