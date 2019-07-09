У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні української сторони СЦКК зазначається: "Відомо, що вогонь противник вів від напрямку населеного пункту Кіровськ, застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння - артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

На місці обстрілу, на вулиці Тімірязьєва, офіцери мобільної групи СЦКК зафіксували пошкодження не менше 7 будинків. Зокрема, пошкоджено паркани, дах, вікна та стіни житлових будинків. Крім того, в одному з будинків зруйновано господарську будівлю, сховище для зберігання сіна та пошкоджено літню душову кабіну. А також, в одного з власників будинку згорів мотоцикл і причіп саме від розриву міни.

На щастя обійшлося без жертв, але ворог завдав численних збитків господарям пошкоджених будинків. Таким чином, ворог намагається не тільки залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців".













