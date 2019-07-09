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09.07.19 20:50

Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями

Фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава. Зокрема, в Міністерстві екології та природних ресурсів вже думають над майбутнім реформуванням екологічного фонду, щоб використовувати кошти з нього на впровадження європейських стандартів - найкращих доступних технологій і методів управління.

Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту з впровадження НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель

За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, щоб впровадити НДМТ за 10 років - швидше, ніж це було в більшості європейських країн. При цьому, зараз розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, щоб дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.

Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями 01

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