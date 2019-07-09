Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО

Про це глава держави заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України відбувається військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що цього року краще ці гроші виділити нашим героям. Нашим військовим. І ми вирішили виділити 300 млн гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери - всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо. Але буде новий формат", - сказав Зеленський.

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