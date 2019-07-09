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09.07.19 19:11

САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

У вівторок, 9 липня 2019 року, у Малиновському районному суді міста Одеси оголошено виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам, які обвинувачувались в заволодінні коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". САП оскаржить це рішення в суді вищої інстанції.

САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці САП.

У повідомленні наголошується: "Суд не знайшов доказів вини вказаних осіб у інкримінованих їм злочинах та визнав їх невинуватими.

Проте прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Зважаючи на це, після з ознайомленням з повним текстом вироку, прокурорами САП буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду".

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