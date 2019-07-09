Наступне розведення сил має бути в Золотому, - глава Луганської ОДА Комарницький

Про це заявив новий очільник Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Після Золотого має бути третя точка, потім четверта точка. Я вірю в це", — сказав Комарницький.

Також він вважає, що є потреба у відкритті КПВВ "Золоте". Комарницький проінспектував його стан, зазначивши, що хоча КПВВ вже зараз міг би повноцінно запрацювати, там "потрібно створити людські умови".

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У 2016 році українська армія та бойовики відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції.

Сторони також неодноразово домовлялися про відкриття КПВВ "Золоте", проте окупанти зривали це. У березні 2016 році пропускний пункт пропрацював декілька годин, після чого його закрили з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Віталій Комарницький був призначений новим головою Луганської ОДА 7 липня.

Раніше один із засновників руху "Народний тил" Роман Синіцин стверджував, що Комарницький разом з сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську.