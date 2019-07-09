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09.07.19 23:47

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала незаконно захоплених Росією українських моряків військовополоненими

Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй Люксембурзькій декларації визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими. У документі засуджують акт агресії РФ і радять докласти максимум зусиль для звільнення полонених.

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала незаконно захоплених Росією українських моряків військовополоненими

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Парламентська асамблея засудила "неспровокований акт збройної агресії, неспівмірне і невиправдане застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки".

Голові ОБСЄ і країнам-учасницям рекомендовано докласти максимум зусиль, щоб звільнити полонених.

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Від Росії в документі вимагають звільнити українців і надати їм необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу відповідно до міжнародного права.

У ПА ОБСЄ підкреслили, що поважають суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, "які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь і морські райони".

Напередодні ПА ОБСЄ на засіданні в Люксембурзі ухвалила резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного й Азовського морів". 

У тексті резолюції сказано, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією і наполегливо закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили з Криму і повернути його під контроль уряду України".

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