Ліквідовано масштабну злочинну групу, яка налагодила виробництво цигарок і переправляла їх в ЄС, - заступниця голови ДБР Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Варченко зазначила: "Слідчим Центрального апарату ДБР спільно зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України і нашими європейськими колегами зі спецслужб Польщі та Митної і податкової служби Великої Британії - вдалося викрити міжнаціональне злочинне угруповання, учасниками якого були громадяни України, Польщі та Білорусі.

Вони налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон до Євросоюзу.

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Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, була в Київській області. В результаті обшуків, проведених на виробництві, слідчі знайшли обладнання, яке дозволяло виробляти підроблені сигарети в промислових обсягах.

Також було виявлено 186 кілограмів тютюну і 2473800 штук вже готових цтгарок і 2843 пачки різних торгових марок.

Результат: 4 особам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст.28 і ч. 1, 2 ст. 204 КК (незаконне виготовлення підакцизних товарів)".