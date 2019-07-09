Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону

У матчі 1/4 фіналу українська тенісистка обіграла представницю Чехії Кароліну Мухову, яка є 68-ю ракеткою світу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Світоліна здобула перемогу в двох сетах - 7:5, 6:4. Причому в першій партії українка поступалася з рахунком 2:5, але зуміла проявити характер.

Найкращим результатом Світоліної на Вімблдоні до цього року був вихід до 1/8 фіналу, а на турнірах "Великого шолома" - вихід у чвертьфінал.

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Зазначимо, що українські тенісисти раніше не виходили в півфінал Вімблдону ні в жіночому, ні в чоловічому одиночному розрядах.

Що стосується всіх турнірів "Великого шолома", то Світоліна стала першою українкою в жіночому одиночному розряді, якій вдалося дістатися до півфіналу "мейджорів". У чоловіків двічі в 1/2 фіналу грав Андрій Медведєв (на "Ролан Гаррос" в 1993 і 1999 роках).

У півфіналі на Світоліну чекає зустріч з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп, яка на даний момент займає у світовій класифікації сьоме місце.

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